شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عراقي يستعد لزيارة القاهرة لمباشرة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن وفدًا عراقيًا سيزور القاهرة الشهر المقبل للمباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر في بغداد.

وقال رئيس المجلس التنسيقي العراقي الأردني – المصري، وزير التخطيط العراقي خالد بتال، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن «الجانب العراقي حريص على المباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين العراقي والمصري وضرورة وضع الخطط الكفيلة للمباشرة بديمومة المشاريع المتوقفة التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، والتي تخص قطاعات السكن والطرق والجسور والبنى التحتية»، مطالباً اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس بان تأخذ دورها في إعداد التوصيات الخاصة بتفعيل مذكرات التفاهم».

واكد المنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي:«ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يشدد على ضرورة المضي بتفعيل ما تم إنجازه من توقيع مذكرات التفاهم على أرض الواقع في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة، فضلاً عن القطاعات الخدمية، مع وضع توقيتات زمنية محددة للشروع بعملية التنفيذ».

وأقر المجلس، التوصيات التي خرج بها المجتمعون، ومناقشة مذكرات التفاهم الجديدة التي سوف توقع مع الجانب المصري أثناء الزيارة المرتقبة.