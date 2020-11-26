شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجيّة يبحث مع نظيرة العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي فؤاد حسين، وجرى بحث سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، والحرص المُتبادل على تطويرها في جميع المجالات. وتناول الجانبان الموضوعات التي تهمُّ البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها: الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمِّية تقديم الحُلول السياسيَّة الناجعة، والاضطلاع بمُبادَرات تستهدف تحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحسَّاسة على مُستوى العالم. كما بحثا آخر التطورات على صعيد الوضع في ليبيا وسوريا. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجيّة يبحث مع نظيرة العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.