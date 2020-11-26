شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يعلن عن طرح الهيئة لاحتياجاتها من إطارات السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» عن طرح احتياجات ديوان عام الهيئة وأجهزة المدن التابعة لها من الإطارات الكاوتش المطلوبة للعام المالى 2020/2021 فى مناقصة عامة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال بالشروط الوارده بالاعلان.. طبقا للشروط الآتية:- الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن ( شارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو مع مدخل الشيخ زايد ) نظير مبلغ قدره 399جنيهاً .

يقدم العطاء فى مظروفين مغلقين للعرض الفنى والآخر للمالى باسم السيد المحاسب رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف ويرفق معه مبلغ تأمين قدره 120 ألف جنيه +5%قيمة العطاء فى حالة الرسو على أن يتم عقد جلسة المزاد يوم الأحد 20 ديسمبر المقبل الساعة 12 ظهراً.

سيتم اخطار المقبولين فنياً فى موعد لاحق. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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