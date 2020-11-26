شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جنيه لأعمال الرصف والإنارة بـ«عزبة محسن» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صندوق تطوير المناطق العشوائية، ان هناك متابعة مستمرة للاعمال التي تمت لتطوير المناطق غير المخططة والتي تشمل مد شبكات الصرف الصحي بمحافظة الاسكندرية.

وتابع :«بعد الاجواء الممطرة بالإسكندرية ظهرت ثمرة مشروعات تطوير بعض المناطق غير المخططة بالمحافظة والتي يتم تطويرها من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع المحافظة، حيث لايوجد أي تجمع للمياه في جميع الشوارع التي تم رصفها بمنطقة عزبة محسن بالإسكندرية».

وأشار الصندوق إلى أن تكلفة الأعمال بهذه المنطقة بلغت ١٠٨.٢ مليون جنيه، وتشمل أعمال رصف بقيمة ٩٢.٣ مليون جنيه، وإنارة بقيمة ١٥.٩ مليون جنيه، بنسبة انجاز بلغت 70٪

يذكر ان خطة الصندوق لعام 2020هي الانتهاء من المناطق غير الامنة بالجمهورية، والبدء في تطوير المناطق غير المخططة ضمن خطة 2030.