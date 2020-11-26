شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مجموعه كتب على خطباء المكافأة والدعاة من وزارة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل مديرية أوقاف مطروح بان المديرية قامت بإهداء مجموعة من الكتب لخطباء المكافأة بناء على التوجيهات الوزارية للإثراء العلمي وتجديد الخطاب الديني .

والتوجه نحو تصحيح المفاهيم كما كانت فرصة طيبة للالتقاء بالمتميزين من خطباء المكافأة والتحدث حول التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني وخطورته .

وضرورة توعية المواطنين عامة والشباب خاصة بالاستخدام الأمثل لهذا الفضاء المكشوف وكيف ننجو بأنفسنا وأبنائنا وشبابنا من آثاره السلبية .



ونبهالشيخ حسن عبدالبصير على ضرورة أن تكون صورتنا على السوشيال ميديا معبرة عن عملنا ودعوتنا وثقافتنا وهويتنا ومدافعة عن انتمائنا وأوطاننا.



وأشاد الخطباء بدور الوزارة الريادي وعملها الدؤوب على الرقي بمستوى الدعاة والخطباء.