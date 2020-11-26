شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن النقلة الموضوعية والنوعية التي شهدها مراكز خدمة المواطنين في السويس، تكشف عن تطور في مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، والمضي قدما في مسيرة التحول الرقمي.

وأضاف أن التحول الرقمي في مصل يشمل كافة الخدمات ويكشف رؤية الحكومة وكيفية التواصل مع معها والجهات الخدمية والحصول على الخدمة المطلوبة عن طريق الحاسب الآلي أو التليفون المحمول.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير التموين عقب افتتاح مركز خدمة المواطنين بحي عتاقة وفيصل بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وأشار المصيلحى إلى أن مؤتمرات الشباب خاصة التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت تركز في محاورها وجلسات النقاش على أهمية ربط قواعد البيانات مع الرقم القومي وربطها بالمستفيدين في قطاعات متعددة منها التموين والتضامن الاجتماعي والكهرباء والسجل التجاري والتعليم والتعليم العالي.

وقال إن جمع تلك البيانات استلزم جهد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات الرقابية في مصر، وبعد توفير قواعد البيانات، تنفذ الحكومة آلية معينة لتقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما استفادت منه وزارة التموين التي توفر الخدمات لنسبة 70% من المجتمع المصري.

وتابع المصيلحي أنه كان حريص على أن تكون الأولوية لوزارة التموين في الحصول على خدمات التحول الرقمي، من خلال بوابة مصر الرقمية كما جرى الانتهاء من ميكنة السجل التجاري بالكامل.

وكشف الوزير إن المرحلة المقبلة هي ميكنة تداول القمح، إذ وقعت الحكومة أكبر عقد ميكنة للتداول، والذي سيبدأ الأسبوع المُقبل، ويشمل الميكنة جميع المراحل من وصول السفن المحملة بالقمح، واستلامه ثم النقل وتفريغه في الصوامع، وصولا إلى مرحلة النقل إلى المطاحن وصرفه للتجار.

كما استفادت الوزارة من التحول الرقمي، إذ يشهد قطاع الدمغة والموازين نقلة نوعية، وهي استخدام أختام الليزر في ختم القطع الذهبية والمصوغات، بدلا من الختم الميكانيكي الذي يعمل بالضغط، ويؤثر على جودة القطع المفرغة، كان يتسبب في كسر القطع.

كما يجري استخدام اشعة اكس راي، في فحص القطع الذهبية والتأكد من جودة العيار بدلا من الفحص الكيميائي الذي يتعمد على فحص المعادن النفيسة والذهب، بقطع جزء منها ووضعه في عدة محاليل كيميائية.

وهناك تعاون بين الوزارة مع مركز الوثائق الثبوتية الذي يجري تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ يجرى تسجيل كل المستندات لتكون موثقه، وستكون من بينها بطاقات التموين، وكل ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تستهدفه الحكومة.

وأكد وزير التموين، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، وأن الأزمة الحقيقية التي تواجه الدول في الفترة المقبلة هي أما أن تكون موجودة على خريطة التحول الرقمي أو غير موجودة.

وتطرق الوزير إلى جائحة كورونا، وأوضح أنه إذا كان هناك فوائد للجائحة فهي أنها أثبتت أن معدل التحرك نحو التحول الرقمي أصبح واجب أساسي ومهمة حتمية وليس رفاهية، فلولا البنية المعلوماتية في التعليم لتوصيل الدروس والمحتوي، لتغيير الموقف وتوقف الدراسة والعملية التعليمية بشكل كامل، إضافة إلى ذلك فإن الجائحة كشفت عن قوة التجارة الإلكترونية، عبر مواقع البيع المباشر لها نسبة غير قليلة في التجارة الداخلية في مصر.

وكان الدكتور على المصيلحى، يتفقدا فرع الشركة القابضة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين «دلتا ماركت» بحي السويس للوقوف على للاطمئنان توافر السلع والمنتجات الغذائية.

وخلال تفقده دلتا ماركت، قال الوزير إن القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت من السلع الأساسية، إذ جرى توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية وطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، ولفت إلى أن اللحوم المعروضة في المنافذ من أجود أنواع اللحوم، لأن ماشية السودانية تتغذى في المراعي فيكون لحمها صافي من الدهون لدرجة كبيرة، بعكس الماشية التي تم تغذيتها بأعلاف في مزارع مغلقة.

كما افتتح الوزير مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة

وتفقد عقب ذلك مركز الخدمات المقدمة من المكتب للمواطنين، والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة، لافتا أنّ مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، تشمل ربط المكاتب بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.