شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصولهما على أعلى الأصوات.. مرشحا «الشعب الجمهوري» و«الوفد» يحتفلان بالفوز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقب إعلان مؤشرات نتائج فرز الأصوات، بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة مغاغة، والمعروفة إعلاميا، بدائرة الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، وحصولهما على اعلي الأصوات بالدائرة، حرص كلا من احمد عبدالمحسن حته، مرشح حزب «الشعب الجمهوري»، وإيهاب عبدالعظيم جابر، مرشح حزب «الوفد الحديد»، على تبادل التهاني والورود. فرحة بالفوز وعودة الأول لمقعدة، والثاني لاستمراره بمقعدة الحالي .
حصل إيهاب عبدالعظيم جابر، مرشح حزب الوفد الجديد، على 87814 صوتا، تصدر بهما قائمة الفائزين على مستوي المحافظة، وحصل احمد عبدالمحسن أبوحته، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 82953 صوتا، جاء في الترتيب الثاني بالدائرة، وعلي مستوي المحافظة حصولا على الأصوات ..
يذكر أن محافظة المنيا، تشهد منافسات ساخنة بين 30 مرشح على 15 مقعد، أسفرت عن فوز حزب مستقبل وطن بتسع مقاعد، والشعب الجمهوري على مقعدين، والوفد الجديد على مقعد، والمستقلين على 3 مقاعد، داخل 5 دوائر انتخابية .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,107
-
تعافي
102,201
-
وفيات
6,585
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصولهما على أعلى الأصوات.. مرشحا «الشعب الجمهوري» و«الوفد» يحتفلان بالفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.