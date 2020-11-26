شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصولهما على أعلى الأصوات.. مرشحا «الشعب الجمهوري» و«الوفد» يحتفلان بالفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب إعلان مؤشرات نتائج فرز الأصوات، بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة مغاغة، والمعروفة إعلاميا، بدائرة الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، وحصولهما على اعلي الأصوات بالدائرة، حرص كلا من احمد عبدالمحسن حته، مرشح حزب «الشعب الجمهوري»، وإيهاب عبدالعظيم جابر، مرشح حزب «الوفد الحديد»، على تبادل التهاني والورود. فرحة بالفوز وعودة الأول لمقعدة، والثاني لاستمراره بمقعدة الحالي .

حصل إيهاب عبدالعظيم جابر، مرشح حزب الوفد الجديد، على 87814 صوتا، تصدر بهما قائمة الفائزين على مستوي المحافظة، وحصل احمد عبدالمحسن أبوحته، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 82953 صوتا، جاء في الترتيب الثاني بالدائرة، وعلي مستوي المحافظة حصولا على الأصوات ..

يذكر أن محافظة المنيا، تشهد منافسات ساخنة بين 30 مرشح على 15 مقعد، أسفرت عن فوز حزب مستقبل وطن بتسع مقاعد، والشعب الجمهوري على مقعدين، والوفد الجديد على مقعد، والمستقلين على 3 مقاعد، داخل 5 دوائر انتخابية .