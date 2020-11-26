شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«المحليات».. ووقف الدراسة بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الأجهزة المحلية فى المحافظات، ، حالة الطوارئ تزامنًا مع القيام برفع وتصريف مياه الأمطار، كما أوقفت العديد من المحافظات الدراسة بالمدارس والجامعات تحسبا لتغيرات الطقس.

وفى البحيرة، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار انتشار فرق الانتشار السريع التى تتدخل لسحب تراكمات الأمطار ومواجهة حالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى سقطت على المحافظة.

وأشار «آمنة» إلى انتشار أكثر من 1115 معدة وطاقمًا فى جميع شوارع مدن وقرى المحافظة، بالإضافة للمعدات الخاصة بشركات المقاولات العاملة فى نطاق المحافظة كمشاركة مجتمعية، مشيرا إلى تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أى مشكلة تطرأ.

ومن ناحية أخرى، استمر توقف حركة الصيد من بوغاز رشيد وميناء الصيد فى قرية المعدية التابعة لمركز إدكو، بسبب سوء حالة الطقس.

وفى دمياط، تواصلت موجة الطقس البارد خاصة خلال فترة الليل، مما أدى لإغلاق المحال التجارية قبل مواعيدها المعتادة، وشهدت دمياط الجديدة أمطارا خفيفة فى بعض المناطق مصحوبة بغيوم.

وفى القليوبية، تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، نفق سندنهور بمدينة بنها ونفق مشتهر ونفق مزلقان زكى ونفق الحدادين بمدينة طوخ ونفق غبور أسفل الطريق الدائرى بمدينة قليوب، كما تفقد الطرق العامة على طول طريق مصر- الإسكندرية الزراعى، بداية من بنها حتى شبرا الخيمة، للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه، وسلامة عملية صرف الأمطار بها عن طريق بالوعات الصرف داخل الأنفاق وعلى الطريق الزراعى.

وأصدر المحافظ قرارا بتعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك نظرًا لاستمرار حالة الطقس السيئة التى تتعرض لها البلاد، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما أصدرت جامعة بنها قرارًا بتعليق الدراسة أيضًا.

وفى المنيا، شهدت مناطق متفرقة بالمحافظة سقوط أمطار خفيفة دون تأثير على حركة المواطنين.

ووجه المحافظ اللواء أسامة القاضى، رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية القروية، باتخاذ الإجراءات الوقائية من وجود ماس كهربائى بأعمدة الإنارة، مشددا على تواصل أعمال الصيانة، حفاظا على أرواح المواطنين.

وفى الشرقية، قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وفى كفرالشيخ، شهد مركزا مطوبس والبرلس أمطارًا غزيرة متقطعة، خاصة بقرى مطوبس، بينما شهدت باقى مدن وقرى المحافظة أمطارا خفيفة.

وأعلن المحافظ اللواء جمال نور الدين حالة الطوارئ، وكلف رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم بالمدن والقرى بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وكسح أى مخلفات للأمطار أولًا بأول وفور سقوطها.

وفى سوهاج، أعلن المحافظ اللواء طارق الفقى، رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ابتداء من الأربعاء المقبل وحتى استقرار الأوضاع.

وشهدت الدقهلية، ، موجة من الطقس السيئ وأمطارا غزيرة على معظم الأنحاء، وتسببت الأمطار الغزيرة فى غرق الشوارع، وتحول عدد كبير منها إلى برك ومستنقعات، كما تحولت طرق القرى إلى برك من الطين أعاقت الحركة المرورية.

كانت محافظة الدقهلية قد أعلنت تعليق الدراسة أمس الخميس، لطلاب المدارس فقط، لليوم الثانى على التوالى، بسبب تحذير الأرصاد من سوء الأحوال الجوية، بينما أعلنت جامعة المنصورة انتظام الدراسة والعمل بجميع الكليات والمستشفيات التابعة لها.

وفى 6 أكتوبر ، تابع المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر استعدادات المدينة وجاهزيتها لمواجهة الأمطار و لجنة الأزمات والكوارث وشركات التشغيل والصيانة والإدارات والتأكد من الجاهزية والاستعداد التام لمواجهتها.

كما تابع المهندس عادل النجار ، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر جاهزية المدينة للأمطار ، ومدى جاهزية محطة الصرف الصحى وبالوعات صرف الأمطار .