شكرا لقرائتكم خبر عن «أورام أسوان» يجري 26 عملية لحالات قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شوقي مدير مركز الأورام بأسوان، إنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنهاء قوائم إنتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، مع مراعاة الحالات الحرجة، قام المركز في إطار الإنتهاء من قوائم الانتظار بإجراء 26 حالة جراحية من حالات قوائم الانتظار خلال يومي الأربعاء والخميس.

وأضاف شوقي أن فريق عمل متكامل قام باجراء العمليات من جميع التخصصات الطبية على رأسها الدكتور عبدالحميد عزت استشارى الأورام والدكتور إيميل أنور والدكتور رشاد الشرقاوي والدكتور رامى مراد والدكتور محمد ابو الحمد والدكتور عبدالرحمن محمد وفريق العمل المساعد من هيئة التمريض بمركز أورام أسوان.

وأضاف أنه جاري حاليا تنفيذ خطة عاجلة للانتهاء من جميع قوائم مرضي الانتظار والعمل على علاج هذه الحالات وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة مع مراعاة الحالات الحرجة.