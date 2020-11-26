شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 4 متهمين لجنايات أمن الدولة بالدقهلية في اتهامهم بالبلطجة وترويع جيرانهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، اليوم، إحالة 4 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ «السنبلاوين» بعد اتهامهم بالبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدام الأسلحة النارية ضد أحد المواطنين بقرية البلامون، التابعة لمركز السنبلاوين، والأهالي القاطنين بمحيط الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق آذى مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم .

وتعود وقائع القضية إلى 16 سبتمبر الماضي بتلقي اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من سالم عبدالمنعم محمد، عامل زراعي ومقيم بقرية البلامون، مركز السنبلاوين، أنه فوجئ حال تواجده أمام مسكنه بحضور كل من «صلاح. ع. ع»، و«أيمن. ا. ع»، و«علي. أ. ا»، و«عبدالجواد. م. ع»، محرزين أسلحة نارية، واطلقوا عدة طلقات تجاه منزله فأحدثوا به بعض التلفيات، وأن ما حدث منهم لاستعرض القوة، والتلويح بالعنف، قاصدين من ذلك فرض السطوة والبلطجة عليه.

وأكدت تحريات المباحث، أنه بالفحص تبين وجود أثر لثقب نافذ يمثل فتحة دخول وخروج بماسورة الصرف الخاصة بطلمبة المياه، يمكن أن يكون تأثير إطلاق النار، وكما عثر بالمكان على فوارغ لطلقات الأسلحة النارية.

صدر قرار المحامي العام الأول بإحالة كل من: «صلاح. ع. ع»، و«أيمن. ا. ع»، و«علي. أ. ا»، و«عبدالجواد. م. ع»، وجميعهم هاربين، وذلك في القضية رقم 132 لسنة 2020، جنايات أمن دولة طوارئ السنبلاوين، والمقيدة برقم 212 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة .

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بدائرة مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية- قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامهم ضد المجني عليه سالم عبدالمنعم محمد، والأهالي القاطنين بمحيط الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي ومعنوي بهم والإضرار ممتلكاتهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بمصالحهم والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهم اكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش) وذلك على النحو المسبب بالتحقيقات .

وذكر قرار الإحالة أنه وقعت بناءا على إرتكاب تلك الجريمة جريمة أخرى هي انهم في ذات ظرفي الزمان والمكان أحدثوا عدة التلفيات الثابتة بالأوراق بماسورة الصرف الخاصة بالمسكن المملوك للمجني عليه بأن أطلقوا صوبها عدة أعيرة نارية باستخدام أسلحة نارية (آلية وخرطوش) وقد ترتب على ذلك ضررا ماليا وحازوا واحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية ما لا يجوز الترخيص بحيازتها كما حازوا واحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية وأطلقوا أعيرة نارية داخل.