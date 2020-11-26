شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 150 بطانية على العاملين بالوحدة المحلية بإدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينه ادفو بأسوان بتوزيع بطاطين الشتاء مهداه من فاعل خير بعدد ١٥٠ بطانية لتوزيعها على عمال النظافة بالوحدة المحلية. وكلف العميد محمد البنا رئيس المركز والمدينة مسؤلى المخازن بتوزيع البطاطين على عمال النظافة مقدما الشكر والتقدير لفاعل الخير تجاه ماقدمه تجاه عمال النظافة بالوحدة المحلية. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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