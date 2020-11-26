شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متأثرًا بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المحامية نهاد أبوالقمصان، مساء الخميس، عن وفاة الدكتور حافظ أبوسعدة، المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس: «حب عمري وأبوأولادي وأعظم راجل شفته، وعشت معاه، وطول عمري، مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبوسعدة، المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له، وادعولنا».

ودخل أبوسعدة مستشفي وادي النيل قبل نحو أسبوعين، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا عقب اجتماع شارك فيه عقدته لجنة تنسيقية الشباب، وتحسنت حالته إلا أن المنية وافته مساء اليوم، الخميس، حيث كان أجري خلال السنوات الماضية جراحة في القلب.

وكان آخر نشاط للراحل تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، كتب فيها: «فيه فتاوى تشعر معاها إنها تطلق لخلق جدل وهمي وليس لها أي إمكانية تحقيق طالما لا ينظمها قانون الأحوال الشخصية وبما يضمن حقوق كل طرف».