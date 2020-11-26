شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح استوديو ومسرح لتشجيع الأنشطة الطلابية بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، استوديو ومسرح بمقر الجامعة، وذلك لتشجيع الأنشطة الطلابية والثقافية داخل الجامعة، ليكون أول ستوديو احترافي يقام بجامعة جنوب الوادي لتدريب الطلاب على أعمال المسرح والألقاء الشعري للأداء الفردي والثنائي للطلاب.

وجهه «غرباوي» حديثا لطلاب الجامعة من خلال لقاء حواري داخل استوديو الجامعة كافة الطلاب للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب مع الالتزام في الوقت نفسة بالضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد التي تتخذها الجامعة لحماية منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وجهاز إداري.

وأوضح رئيس الجامعة في حديثه للطلاب بعدم السماح لأي شائعات تبث، وأن الجامعة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تخصيص غرف بالمستشفى الطلابي للعزل في حالة الإصابة بجائحة كورونا المستجدة.

وأضاف أن الامتحانات ستجرى في موعدها في يوم 23 يناير المقبل وفقا للوائح الداخلية لكل كلية داخل الجامعة، وأن الجامعة قامت باتخاذ إجراءاتها في سبيل إنجاز مهامه العلمية وخدمة طلابها والمجتمع المحلى المحيط بها.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على حضور المحاضرات مع اتباع أساليب التباعد المعمول بها داخل الجامعة، والالتزام بالدخول على المنصات الإليكترونية المخصصة لتلقى باقي المواد التعليمية.

وتفقد رئيس الجامعة استوديو ومسرح الجامعة، واستمع لعرضاً توضيحا لأنشطة الأستوديو والتي تشمل ورش تدريب أداء مسرحي وتسجيل أغاني مسرحية وعمل حلقات تليفزيونية وحوارية والتدريب على المسرح الغنائي والفردي والتدريب على أداء الموسيقى المسرحية.

واختتم جلسة الافتتاح بتكريم الطلاب أصحاب المراكز الأولى والمتميزون في الأنشطة المسرحية والإلقاء الشعري والمتميزون من الطلاب في المسابقات الفنية والغنائية التي تجرى داخل الجامعة أو بالجامعات الأخرى.