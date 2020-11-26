البابا تواضروس يهدى السفير المصرى فى بولندا مجسما لمصر والعائلة المقدسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، السفير حاتم تاج الدين سفير مصر فى بولندا. وقد أهدى البابا تواضروس الثانى، السفير المصرى فى بولندا خلال اللقاء مجسما لخريطة مصر والعائلة المقدسة، وقد عين "تاج الدين" فى يوليو الماضى سفيرًا لمصر بالعاصمة البولندية وارسو.

جانب من اللقاء كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد ألقى عظته مساء أمس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسة، وحذر خلالها من وباء كورونا، قائلا: "يجب الاهتمام بالإجراءات الصحية، وفصل الشتاء بالطبيعة تزداد فيه أدوار البرد والأنفلونزا، لذا اهتم بالكمامة واغسل الأيدي، وكذلك الاهتمام بالتباعد الاجتماعي وكل ما كنت بعيد عمن يحدثك متر فأكثر في كل اتجاه فهذا أفضل، حتى يسمح الله ويعدي هذا الوباء الذى أثر على العالم قرابة 40 مليون مصاب ومليون ونصف مصاب، متابعا، البلد محتاجة اقتصاد، لا نستطيع غلق مدارس ولا أماكن عمل ولا شركات فالناس لها احتياجات هامة فأرجوكم انتبهوا واهتموا، ففى وسيلة المواصلات لو لم ترتدى كمامة نسبة الإصابة قد تصل لـ 90% ، ولكن بارتداء الكمامة تنخفض لـ 9%".

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