شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير المكسيكى بالقاهرة لبحث تبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أوكتافيو تريب، السفير المكسيكي بالقاهرة، بحضور، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

وتم خلال اللقاء بحث تبادل الخبرات بين جامعة عين شمس والجامعات المكسيكية، خاصة فى وجود العديد من اوجه التشابه بين البلدين وكذلك الحضارتين.

كما تم استعراض ما تتميز به جامعة عين شمس من برامج متميزة، الي جانب سبل تدعيم اواصر التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات المكسيكية.

وشارك فى اللقاء، الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق وأستاذ الاثار المصرية ، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي للعلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور مصطفي رفعت مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، والدكتورة شيرويت الاحمدي الأستاذ بكلية الصيدلة.

وفى سياق آخر كرم اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، محمد محمود شاهين عامل شركة الكهرباء الذي قد اصيب اثناء تأدية مهام عمله بالجامعة، حيث اعرب محمود المتيني عن تقديره لما قام به العامل مشيدا بتفانيه واخلاصه في عمله، حيث قام بإهدائه شهادة تكريم ومكافأة تكريما له.