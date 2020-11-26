شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الرعاية بالكنيسة الأسقفية تشارك فى التوعية بمكافحة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، فى الندوة التوعوية الأولى لمشروع "حمايتك في قانونك"، ضمن فعاليات المجلس القومى للمرأة احتفالا بالـ16 يوم للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة، انطلاقاً من اهتمام المجلس بقضايا النساء ذوات الإعاقة وتمكينهن من الوصول لحقوقهن، وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتسليط الضوء على هذه الحقوق.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها، أن مؤسسة الرعاية الأسقفية شاركت فى اللقاء ممثلة في الدكتور ماجد موسى المدير العام للمؤسسة، إلى جانب كلاً من جانيت شمعى مدير مركز المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف، وإبراهيم ناجى مدير البرامج بالمؤسسة، إلى جانب مشاركة الدكتور مارى إسحق، مدير مؤسسة الناردين لرعاية الصُم وضعاف السمع بمصر القديمة، وقد عُقد اللقاء من خلال برنامج الـ Zoom.

وأضاف بيان الكنيسة، تضمنت المحاضرات جلسة استماع تضم عدد من جمعيات تعمل مع النساء ذوات الإعاقة لمناقشة الصعوبات والمشكلات التي تعيق وصولهن لحقوقهن وأنواع العنف والتميز وبصفة خاصة العنف النفسى اللاتي يتعرضن له، وذلك للخروج برسائل موجهة للمجتمع بأكمله، بما يشمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والنساء ذوات الإعاقة وأسرهن.

جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الإجتماعية عضواً فى لجنة منظمات الجمعيات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة منذ العام 2016.