شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لشاب ينقذ "كلب" قبل موته صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لشاب ينقذ كلبا كاد أن يموت صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار الغزيرة بأحد شوارع بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وجاءت كل التعليقات مشيدة بالشاب وموقفه، وقال أحد المعلقين : "ربنا يبارك في الشاب دا ويكتر من أمثاله وسبحان الله ربنا سخر شاب ينقذ روح لان لسه ليها عمر"، وقال آخر: "ربنا يكرمك ويبارك فيك الكلب دا هيكون سبب دخولك الجنة بإذن الله".



انقاذ كلب

من ناحية أخرى، واصل رجال الشرطة جهودهم فى مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات، حيث تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق فى المحافظات التى تعرضت لموجة الطقس السيئ ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية، إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.

وتم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ، لطيف على السواحل الشرقية ، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.