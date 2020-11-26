شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أطفال وكبار بلا مأوى فى وزارة التضامن ينقذ سيدة وأبنائها بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، توجه للتعامل مع بلاغ متكرر يفيد بوجود سيدة مع أبنائها تقيم بحديقة بأحد شوارع القاهرة، وذلك بعد توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالتعامل والاستجابة السريعة لحالات أطفال وكبار بلا مأوى.

وعلى الفور تحرك الفريق لمكان البلاغ وتبين أن السيدة فى العقد الثالث من عمرها تقيم بالحديقة برفقة طفلين وابنة من ذوى الاحتياجات الخاصة وبعد محاولات متعددة من قبل الفريق على مدار سنة كاملة لإقناعها بالإيداع فى إحدى دور الإيواء خلال عدد من الجلسات، إلا أنها كانت ترفض بشدة ولم تفصح سوى أنها من قرية تقع بين محافظة البحيرة والإسكندرية ولديها طفلين الأول يدعى ع. 3 سنوات والآخر عبد الرحمن 4 سنوات وابنة من ذوى الاحتياجات الخاصة تدعى ى. وتبلغ من العمر 18عاما.

وتم التنسيق مع مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول عميد عمرو رضا والرائد عمرو خليل رئيس عمليات القسم واتخاذ القرار المناسب لتدخل كافة الأطراف وطبقا للإجراءات الاحترازية وبرفقة وحدة شرق القاهرة التابعة لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، تمكنت قوة من القسم من ضبط السيدة وتحويلها للنيابة، التى أصدرت قرارا بإيداعها احدى دور الإيواء بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمستشفي حميات العباسية لبحث إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، كما تم إيداع الابنة من ذوى الاحتياجات الخاصة بدار مريم لرعاية المسنين وذوى الإعاقة كما تم إيداع الطفلين بدار تحسين الصحة بالرماية.