شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ بورسعيد بجائزة أفضل محافظ فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد لاختياره كأفضل محافظ فى الوطن العربى فى مسابقة التميز الحكومى العربى التى أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن محافظة بورسعيد شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً فى كافة المجالات والقطاعات فى ظل متابعة مستمرة من اللواء عادل الغضبان، لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ومستوى خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد شعراوى على اهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بملف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بكافة المحافظات في إطار منظومة التحول الرقمى التى تقوم بها الدولة المصرية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بكل القائمين علي جائزة التميز الحكومى، التى ساعدت فى إحداث طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة فى الأداء الحكومى، وتعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة بما يساعد فى تقديم أفضل الخدمات للمواطن العربى.

ودعا اللواء محمود شعراوى، جميع العاملين بالإدارة المحلية والديوان العام للوزارة إلى التفاني والإخلاص فى العمل والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد الحلول المبتكرة للمشاكل التى تواجه المواطنين.

وفى السياق ذاته هنأ اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، نهى أحمد السيد، والتى تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بمحافظة الإسكندرية، لفوزها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية فى جائزة التميز الحكومى بالأمارات.

وقال شعراوى إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لزيادة نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية المحلية فى المحافظات ومكافأة المتميزات منهم بما يحقق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الزيادة المستمرة فى نسبة القيادات النسائية بالوزارة والمحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية، ودعا وزير التنمية المحلية، كل القيادات النسائية بالإدارة المحلية بالاجتهاد والتفانى فى العمل وتعظيم الأداء فى كافة المؤسسات لتطوير الأداء الحكومى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.