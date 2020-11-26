تعرف على استعدادات المترو للأمطار وتعليمات تشغيل الخطوط حال سوء الطقس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن استعدادات شركة المترو لحالات سقوط الأمطار وتعليمات تشغيل خطوط المترو فى مثل هذه الحالات خلال التقرير التالى: 1- الصيانة المستمرة لمصارف شفط مياه الأمطار بخطوط المترو. 2- تخفيض سرعة المترو فى المحطات السطحية بالخطوط الثلاثة حالة السقوط الغزير للأمطار. 3- رصد تراكمات الأمطار على شريط المترو خلال فترات سقوط الأمطار. 4- التنسيق مع الأحياء حالة تراكم مياه على شريط المترو للدفع بسيارات لشفطها. 5-تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام حركة المترو خلال فترات سقوط الأمطار. 6- التعامل السريع مع أى تراكمات لمياه الأمطار على شريط المترو سواء من خلال شفطها أو تخفيض السرعة. 7- إيقاف حركة المترو فورا إذا ارتفعت تراكمات الأمطار على شريط المترو مما يؤثر على سلامة التشغيل. 8- متابعة يومية لحالات الطقس ونسب سقوط الأمطار وفقما يصدر عن هيئة الأرصاد الجوية.

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