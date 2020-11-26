شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون إفريقي من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء إعلان وزارة الصحة أمس الانتهاء من فحص فحص 37 ألفا و961 مواطن أفريقى بدول (جنوب السودان، تشاد، اريتريا)، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس "سي"، كبادرة إيجابية لدعم مصر للدول الإفريقية الشقيقة، وفي هذا التقرير نتعرف على 5 معلومات موجزة عن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي.

5 معلومات عن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي

1- جاء إطلاق مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى من فيروس "سي" خلال ملتقى أسوان للشباب العربى الأفريقى فى شهر مارس 2019، فى إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة فى القارة السمراء.

2- تسعى مصر لتعميم مبادرة "100 مليون صحة" على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063

3- لفريق الطبى المصرى يتابع عملية المسح والفحص لفيروس "سي" و"بي" والكشف عن الأمراض عير السارية والتدريب على بروتوكولات العلاج بكل من دول جنوب السودان وتشاد، وإريتريا.

4- حتى الآن تم فحص 11964 مواطنًا بدولة جنوب السودان، و 15997 مواطنًا بدولة تشاد، و10000 مواطن بدولة اريتريا)، وتم تقديم العلاج لمن ثبت إصابتهم بالمجان، وإرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى جنوب السودان تضم أدوية علاج فيروس "سي" و "بي" وكواشف، ومستلزمات طبية، وإيفاد فريق طبى مصرى ‏لاستكمال ومتابعة عملية إجراء المسح الطبى للمواطنين.

5- تسعى مصر والسودان للبحث فى سبل التعاون والتنسيق لتفعيل العمل بشكل عاجل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج "مليون أفريقي" من فيروس سي، وتحديد المراكز التي سيتم تفعيل المبادرة بها، وبدء عملية تسجيل المواطنين السودانيين في هذه المبادرة والتي تستهدف علاج 250 ألف مواطن من السودان