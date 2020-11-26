شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج تفتتح وحدة تضامن اجتماعى وفرع لبنك ناصر بجامعة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، زيارة لمحافظة الوادى الجديد، رافقها خلالها اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث تفقدت خلال الزيارة عددا من المواقع، كما افتتحت وحدة التضامن الاجتماعى ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد.

واستهلت نيفين القباج الزيارة بتفقد حديقة 30 يونيه بجوار مطار الخارجة، كما تفقدت مصنعا للخزف ومعرض منتجات حرفية تتضمن السجاد والكليم ومنتجات الأرابيسك، كما افتتحت الوزيرة وحدة التضامن الاجتماعى ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادى الجديد، كما قامت بزيارة مصنع للملابس ومركز التكوين المهني التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والذى يضم صناعات خشبية وأعمال لحام.

وشاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى فى تسليم أجهزة العرائس لـ 80 فتاة من المقبلات على الزواج بالمحافظة، في إطار مبادرة "دكان الفرحة " بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر"، وذلك بمقر الصالة المغطاة بالمحافظة.

ككما تفقدت الوزيرة دأعمال تطوير مركز تأهيل الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، تمهيدا لافتتاحه قريبا، والذي تكلف 250 مليون جنيه، حيث يتضمن استراحات ويشمل الإقامة والإعاشة مجانا للحالات وذويها ومزود بكافة الأجهزة الحديثة ويخضع لإشراف متخصصين من الأستاذة والدكاترة بجامعة بني سويف.

وخلال الزيارة، تفقدت الوزيرة أيضا مخبز الطوارئ المتنقل والذي يستهدف الحالات الأولى بالرعاية، كما تفقدت أيضا أعمال قافلة الهلال الأحمر المصري بالمحافظة والتى قدمت المساعدات الطبية والاغاثية من المواد الغذائية وأدوات الحماية الشخصية لأكثر من 500 مستفيد، فى إطار مساعدة المناطق الأكثر احتياجا للتصدى لفيروس كورونا.

وتم تقديم الخدمات الطبية في دتخصصات الجلدية والباطنة والاطفال والعظام الي جانب الادوية المجانية وتوزيع أدوات الحماية الشخصية مع الالتزام بالإجراءت الاحترازية، كما تقوم مجموعة من المتطوعين بتوزيع عدد 100 كرتونة غذائية وكرتونة أدوات نظافة وحماية شخصية للاسر المتضررة، فى أولى مراحل المساعدات التي يقوم بها الهلال الأحمر المصرى.

وأشادت نيفين القباج بجهود التطوير المبذولة فى المحافظة، مؤكدة أن علاقة الوزراء بالمحافظين علاقة وطيدة نظرا لما تقدمه المحليات من التسهيلات والشراكات التي يمكن تطويرها بالتعاون مع الوزارات.

وأضافت أن الحرف اليدوية تمثل جزءا دكبيرا من المجتمع المحلى فى الوادى الجديد سواء حرف يدوية أو مصنوعات ومنتجات النخيل أو سواء المنسوجات وصناعة الملابس لافتة إلى أن الوزارة تستهدف تطويرد مراكز التكوين المهنى بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة فرص العمل المتوفرة فى المحافظات.

وأكدت القباج أن توجيهات القيادة السياسية باستمرار تركز على الاهتمام بالمجتمعات المحلية والتشغيل والتمكين الاقتصادى بهدف دعم الاقتصاديات المحلية التى تنعكس على خطة التنمية.

وخلال مشاركتها في تسليم أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج، دعت نيفين القباج الفتيات للدخول على منصة "مودة" والحصول على الكشف الطبي المناسب هن وأزواجهن قبل الزواج ، كما دعت لنشر التوعية ببرنامج "2 كفاية" للحصول على التوعية اللازمة ببرامج تنظيم الأسرة وطرق التربية الإيجابية للأطفال.

وتعليقا على تفقد أعمال تطوير مركز تأهيل الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه الخطوة جاءت بالشراكة مع شركة "فاركو للأدوية" والجمعية الشرعية، مشيرة إلى أن المركز يمثل نموذجا لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهم.

كما أشادت وزيرة التضامن بقافلة الهلال الأحمر المصرى لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية، التى تم تعزيزها من وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن هناك شراكة وطيدة بين الهلال الأحمر المصرى ووزارة الصحة من أجل إعلاء صحة المواطنين، خاصة فى المناطق النائية وللأسر غير القادرة، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل مع الفقر من منظور متكامل يتضمن الجانب المادى والصحى والثقافى والاقتصادى.

وفي ختام الزيارة، شهدت الوزيرة توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد والمركز النموذجى لرعاية وتأهيل المكفوفين، وقعه من جانب المحافظة اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ومن جانب المركز الدكتورة إقبال عبد المنعم السمالوطى.

ويهدف البروتوكول لتقديم دراسات خاصة بإنشاء وحدة مصغرة داخل مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجالات الطباعة والحرف اليدوية والألعاب الرياضية والتدريبات والفرق الموسيقية والإرشاد الأسرى على أن يقوم المركز النموذجى لرعاية وتأهيل المكفوفين بتسويق منتجات ذوى الإعاقة بمركز التأهيل فى معرضه الدائم بالقاهرة.

كما شهدت وزيرة التضامن أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد وجامعة بنى سويف، وقعه من جانب المحافظة اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومن جانب جامعة بنى سويف، الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، حيث يركز البروتوكول على تدريب عدد من المتخصصين والمهتمين بمجال ذوى الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة ومراكزها المتخصصة.