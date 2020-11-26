شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد تحسبا لحالة الطقس السييء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم توجيه المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لحالة الطقس السيء وفقا لما حذرت منه وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التى توقعت باستمرار موجة الطقس السيء حتى غد الجمعة، وبدء التحسن من السبت.

وأشار قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إلى أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة وتتواصل باستمرار مع غرف العمليات فى المحافظات ومجلس الوزراء،لمتابعة أعمال شفط المياه من الشوارع أولا بأول والتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها إدارات المرور وشركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وجه المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد فى الشوارع وتمركز سيارات شفط المياه خاصة فى الأنفاق وأسفل الكبارى والطرق الرئيسية، ومتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة.