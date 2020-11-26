شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.8 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الحالى، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الحجر الزراعي

وقال وزير الزراعة، إن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 420 ألف 204 طن، بالإضافة إلى تصدير 678 ألف 577 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 401 ألف و357 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و 847 طن، فى حين احتل الرمان على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 90 ألف و 969 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 46 الف و272 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السابع بإجمالي 35 ألف و108 طن، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 20 الف و 495 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 الف و 189 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3700 طن ، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3676 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 1573 طن، وحصلت الفراولة على المركز الأخير بإجمالي 660 طن.