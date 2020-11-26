شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه دمياط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد بدوى عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، إنه هناك استمرار لاعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، والتى تم التعامل معها بشكل فورى وسريع فور تعرض المحافظة لسقوط امطار غزيرة من خلال فريق عمل الطوارىء بالشركة حيث تم الدفع بالسيارات والمعدات بمختلف المناطق بالمحافظة.
وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السئ ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسئولى غرفة العمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة بالاضافة الى غرفة عمليات الشركة القابضة.
وأكد المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتطورات الموقف أولا بأول، وتفعيل خطط الاغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى المحافظة.
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