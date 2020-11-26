شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «لا للتعصب».. «تايم سبورت» تنقل نهائي دوري أبطال أفريقيا على البث الأرضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنقل قناة أون تايم سبورت، مساء غد الجمعة، على البث الأرضي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، تحت شعار «لا للتعصب»، حيث وفرت الهيئة الوطنية للإعلام كافه الدعم الفني والتقني من كاميرات HD وسيارات البث وكاميرات درون وسبايدر لنقل صوره من الجو وتغطية كافة تفاصيل المباراة بشكل متميز لإمتاع جماهير الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية.

كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد أكد على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن بعيدا عن التعصب والإثارة وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطوله مصرية والتى تعتبر انتصارا للرياضه المصرية ويسعد بها جماهير الشعب المصري العظيم.

وتتمنى الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم سبورت وأن تخرج المباراة بشكل يسوده قيم الروح الرياضية والإخاء ونهنئ أنفسنا جميعا بالفائز لأن البطولة في النهاية مصرية.