شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يفتتح معرضا تجاريا لبيع المستلزمات المتنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، معرض تجاري شامل لبيع المستلزمات المتنوعة، وذلك بحضور أعضاء لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، ومدير إدارة التموين ومسؤولي الرقابة التموينية بالإدارة، وممثلين مكتب صحة القصير.

وتفقد رئيس مدينة القصير منافذ البيع بالمعرض، التي تشمل ملابس قطنية وداخلية وملابس رجالي وأطفال وملابس حريمي وأدوات منزلية وتجهيز عرائس وأدوات مدرسية، وطرح ولعب أطفال وأحذية وشنط ومستحضرات تجميل وذهب صيني ومفروشات وخامات ومستلزمات حلويات، حيث وجه رئيس المدينة بضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان السلامة العامة للزوار، مؤكدًا على وضع لافتات بالأسعار المخفضة على جميع المنتجات المعروضة التي تكون في متناول الجميع.

وأشاد «نصر» بأفكار شباب مدينة القصير، المُتضمنة التخفيف عن كاهل المواطنين في جميع المجالات، مناشدًا كل الشباب بالعمل وتقديم المزيد من الجهد والإخلاص من أجل النهوض بالمدينة والمشاركة الإيجابية، بما يعكس ذلك نشر الوعي الاجتماعي الشامل.

ولفت مسؤولي الجهات الرقابية، بأن فكرة المعرض تندرج في ضوء تنمية التسوق، حيث ينتظر التجار كل عام باليوم المسمى بالـ«بلاك فرايدي» أو الجمعة البيضاء، الذي يحل في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر سنويًا، للتخفيضات الهائلة والخصومات التي تقدمها المتاجر لبضائعها.