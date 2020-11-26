شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يُعلن عن تنظيم مسابقة لمناهضة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للمرأة، عن تنظيم مسابقة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة سيف كيدز، وذلك في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2020.

وتستهدف المسابقة تنشئة الأجيال الجديدة، وتربيتهم على قيم تمكين المرأة، ودعمها من خلال تغيير الأمثال الشعبية الدارجة التي تتضمن جمل وكلمات تحث على العنف ضد المرأة، إلى جمل وكلمات تشجع على تمكين المرأة ودعمها ومساندتها.

والمسابقة ستكون من خلال نشر بوست على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة على «الفيس بوك»، يتضمن مثل شعبي معروف، ولكنه ناقص كلمة، والمطلوب استبدال الكلمة المعروفة بالمثل بكلمة أخرى تشجع على تمكين المرأة ودعمها ومساندتها، وإرسال الإجابة كتعليق على البوست الخاص بالمثل الشعبي، والفائز في المسابقة سيكون لأكثر شخص قام بالتعليق على البوست بإجابات مناسبة، وقام بدعوة اصدقائه على الفيس بوك للمشاركة في المسابقة من خلال عمل mention لهم، وجوائز المسابقة عبارة عن لعبتين، حيث تناسب اللعبة الأولى مختلف الأعمار، وتحمل اسم safeelings، وتتحدث عن أهمية التعبير عن المشاعر المختلفة للبنات والأولاد، واللعبة الثانية تحمل اسم «تغييرك هيغير»، وهي عبارة عن جمل مختلفة في شكل كروت تشجع المراهقين على قراءة جمل مليئة بالتمكين ونبذ العنف ضد المرأة.