شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يشهد توقيع عقد مع شركة مكسيم لتطوير مبانٍ ملحقة باستراحة «ديليسبس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، توقيع عقد اتفاق بين الهيئة وشركة مكسيم لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، لتطوير وإدارة وتشغيل المباني الملحقة باستراحة «ديليسبس»، وتحويلها إلى فندق عالمي Boutique hotel، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وبمقتضى التعاقد، تمنح الهيئة حق الانتفاع لشركة مكسيم لإدارة وتشغيل المبانى الملحقة باستراحة ديليسبس، على أن تقوم الشركة بدورها بتطويرها وتحويلها إلى فندق عالمي.

و‏يهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستفادة المُثلى من المباني الملحقة بالمبنى التاريخي والحفاظ على مرافقها ومكوناتها، ‏وتطويرها وفقا لمخطط واعد يضمن تجهيزها كفندق عالمي يضم حجرات فاخرة ومطعم وكافيتريا لتقديم خدمات فندقية عالية المستوى.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على التراث الحضاري والإنساني للقناة من خلال اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد أبرزها تحويل المقر الإداري الأول للشركة العالمية لقناة السويس إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة منذ إنشائها وحتى الآن.

‏وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير وإدارة المباني الملحقة باستراحة ديليسبس سيتم بالشكل الذي يليق بالقيمة التاريخية للمكان بمعرفة شركة مكسيم إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق، وبالتنسيق مع وزارة الآثار لتكون «الاستراحة» ملحقًا بالمتحف العالمي للقناة ومزارًا سياحيًا يتيح للزائرين فرصة الإقامة بعد تجهيز ملحقاتها كفندق عالمي.

ووقع العقد كلا من المهندس محمد عبدالعظيم، مدير إدارة الأشغال بالهيئة، والدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم.

جدير بالإشارة، أن «استراحة ديليسبس» مبنى أثري يعود تاريخه إلى تاريخ حفر قناة السويس ذاتها، أسسه الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس ليكون مقرًا لإقامته خلال تنفيذ مشروع حفر قناة السويس، وعلى مدار السنوات المتتالية تم إضافة عدد من المباني الملحقة بمحيط الاستراحة، ويجري حاليًا العمل على ترميم وتطوير المبنى الأثري والحفاظ على مقتنياته وإعداده ليكون ملحقًا بالمتحف العالمي لقناة السويس.

توقيع عقد ادارة وتشغيل استراحة ديليسبس التاريخية بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

توقيع عقد ادارة وتشغيل استراحة ديليسبس التاريخية بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

توقيع عقد ادارة وتشغيل استراحة ديليسبس التاريخية بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس