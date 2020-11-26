شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المهرجان الكشفى الجوي السنوي برعاية وزير الرياضة ومحافظ أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شهد أحمد شعبان نائب المحافظ حفل إنطلاق فعاليات المهرجان الكشفى الجوى السنوى والذى تنظمه جمعية الكشافة الجوية المركزية المصرية تحت شعار (مصر الحضارة.. مصر الأمن والأمان) والذى سيستمر على مدار 4 أيام حتى ٢٨ نوفمبر الجارى بمشاركة 300 من شباب الكشافة الجوية بمختلف المحافظات، وذلك بحضور إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الرياضية بوزارة الشباب، وحاتم على رئيس جمعية الكاشفة الجوية المصرية.

رحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستضافة عاصمة الشباب الإفريقى لفعاليات هذا المهرجان الكشفى الهام وبجميع أبنائنا الشباب المشاركين فيه، مشيداً بجهود وزارة الشباب والرياضة ورورها الرائد في تنشأة وتخريج شباب من قادة المستقبل القادرين على تحمل المسئولية وإستكمال مسيرة البناء والتنمية من خلال حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تستهدف دعم وتنمية الوعى المستنير والسلوكيات الإيجابية وبناء الشخصية لدى الأطفال والطلائع والشباب بمختلف المراحل العمرية.

ومن جانبها، عبرت إيمان عبدالجابر بإعتزاز وإيمان وزارة الشباب بالجيل الحالى من الشباب ودوره الحيوى في تعزيز المشاركة المجتمعية لمساندة الجهود التنفيذية لمواجهة مختلف الأزمات والتحديات والتى من أبرزها الجهود التطوعية بالمساهمة في تنفيذ كافة أعمال التطهير والوقاية وغيرها من الأجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة إنتشار فيروس الكورونا، مشيرة إلى أن فعاليات المهرجان الكشفى تتضمن تنظيم العديد من الجولات والزيارات للعديد من المواقع والأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية التي تتمتع بها محافظة أسوان والتى تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وتعريف أبنائنا الشباب بتاريخ وحضارة مصر العريقة، هذا بالإضافة إلى المساهمة في تنمية قيم الولاء والإنتماء.

وفى ختام إفتتاح المهرجان الكشفى تم تكريم الحاصلين على شارات وإيجازات التدريب في المجال الكشفى .