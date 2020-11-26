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شكرا لقرائتكم خبر عن «جهاز 6 أكتوبر» يحذر السكان من إقامة خزانات للمياه وتحويل الأسطح لمخازن عشوائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر جهاز تنمية مدينة أكتوبرالجديدة، من قيام بعض سكان الوحدات السكنية إقامة خزانات للمياه فوق أسطح العمارات أو إجراء أي تعديلات دون الحصول على موافقة من الجهاز.
وكان المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء، قد قاموا بشن حملة ازالة لكافة المخالفات على الأسطح واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال «نسيم» إنه لن يسمح بتحويل الأسطح إلى مخزن للعشوائيات وعشش للطيور ومخازن للكاوتش والبلاستيك.
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