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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات العمل لتنفيذ أبراج «مثلث ماسبيرو» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن نسبة إنجاز العمل بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو وصلت إلى 61%، حيث يتواصل العمل ليل نهار لإنجاز المشروع بالوقت المحدد للراغبين بالعودة بعد التطوير .
وأوضح أن المشروع يهدف للارتقاء بقلب العاصمة وتحسين الوجهة الجمالية وتوفير السكن الآمن والحياة الكريمة للمواطن المصري طبقا لرغبات السكان، وذلك من خلال الاختيارات التي تم طرحها منذ بداية المشروع.
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