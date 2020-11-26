شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات العمل لتنفيذ أبراج «مثلث ماسبيرو» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن نسبة إنجاز العمل بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو وصلت إلى 61%، حيث يتواصل العمل ليل نهار لإنجاز المشروع بالوقت المحدد للراغبين بالعودة بعد التطوير .

وأوضح أن المشروع يهدف للارتقاء بقلب العاصمة وتحسين الوجهة الجمالية وتوفير السكن الآمن والحياة الكريمة للمواطن المصري طبقا لرغبات السكان، وذلك من خلال الاختيارات التي تم طرحها منذ بداية المشروع.