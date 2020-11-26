شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة من الصحة والتموين تعدم أغذية منتهية الصلاحية بمدينة سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة، اليوم الخميس، لجنة موسعة شارك فيها عدد من الإدارات بالوحدة المحلية والخارجية شملت إدارات (وقسم مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية، إدارة البيئة وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة الدفاع الشعبي وإدارة التموين) بالمرور على المحلات والأسواق لمتابعة صلاحية السلع والمنتجات.

أوضحت رئيس المدينة أن اللجنة تمكنت من إعدام 20 كيلو من السلع المنتهية، تم ضبطها خلال حملة تفتيش لمراقبة المنتجات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

أضافت المغربي أن الحملة قامت بالمرور على المنشآت والمحال لمراقبة الأغذية والمأكولات، وأسفرت نتائج الحملة عن إعدام ٢ كيلو جبنة و20 كيلو جبنة قديمة وكيلو لانشون.

وأشارت إلى أنه تم المرور على مستودع الدقيق وسحب عينات للفحص، وتم التنبيه على جميع المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات الوقائية، والتنبيه على جميع متداولى الأغذية باتباع الممارسات الصحية الجيدة عند تداول الأغذية وتخزينها ونقلها.