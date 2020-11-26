شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية وتطوير 289 منطقة خطرة أبرز إنجازات السيسى بمجال الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدنا خلال الست سنوات من حكم الرئيس، تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة، منذ 2014 حتى الآن، حيث تم الانتهاء من 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه فى مجال مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وفيما يخص مشروعات الإسكان المتوسط والإسكان الفاخر، مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة بتكلفة 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ 15480 وحدة أخرى بتكلفة 4.6 مليار جنيه، مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر؛ تم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجار تنفيذ 36248 وحدة أخرى بتكلفة 14.5 مليار جنيه، ومشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط؛ تم الانتهاء من تنفيذ 2232 وحدة بتكلفة 670 مليون جنيه، وجار تنفيذ 67696 وحدة أخرى بتكلفة 20.3 مليار جنيه.

وشهد ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والمناطق غير المخططة طفرة حقيقية خلال السنوات السابقة، حيث اقتحمت الدولة هذا الملف الشائك، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة فى 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجار تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية 318 ملیار جنيه.

وبخصوص المدن الجديدة، شرعة الدولة فى تنفيذ جيل من مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة رفح الجديدة، مدينة شرق بورسعيد الجديدة السلام مصر، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة اسوان الجديدة، ومدينة رشيد الجديدة، ومدينة الشيخ زايد الجديدة، شمال غرب الشيخ زايد، ومدينة "ناصر" غرب أسيوط، ومدينة غرب قنا الجديدة، ومدينة الإسكندرية الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة السويس الجديدة.

وحظى ملف الطرق والمياه والمرافق والصرف الصحى اهتماما كبيرا، حيث شهدنا العديد من الإنجازات فى تطوير وانشاء عددا من المشروعات فى مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعا بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 62 مشروعا بتكلفة 8.3 مليار جنيه، وفى مجال الصرف الصحى للمدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعا بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجارى المائية القريبة من نهر النيل بالصعيد بطاقة 1.2 مليون م3/يوم بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجار تنفيذ 35 مشروعة بتكلفة 6.2 مليار جنيه، والمناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ 169 قرية بتكلفة 7.5 مليار جنيه.