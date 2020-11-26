شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار القاهرة غدا خفيفة ولن تؤثر على مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب موعد مبارة القمة بين الأهلى والزمالك، التى تنطلق غدا الجمعة، يتساءل البعض عن حالة الطقس يوم المباراة، بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة العاصمة التى ستشهد إقامة المباراة على أرض استاد القاهرة.

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس يوم غدا الجمعة يوم إقامة المباراة ، أن الأمطار على القاهرة هذا اليوم ستكون خفيفة وفى الفترة الصباحية ولن تؤثر على إقامة المباراة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية لـ ”الخليج 365” أنه سيكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية مطروح . السلوم - رشيد - دمياط . بورسعيد - العريش - رفح ) ، وذلك يوم الجمعة موعد إقامة المباراة.

ويشهد الوجه البحري يوم الجمعة ، أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

أما القاهرة الكبری ومدن القناة، فستشهد يوم الجمعة، يوم مبارة القمة ، أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.