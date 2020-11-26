شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قتلة فتاة المعادي على بعد خطوات من "عشماوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تغطية كاملة لما قبل مباراة القرن بين الأهلى والزمالك، ونفى الحكومة وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، فضلا عن تقارير فنية واقتصادية متنوعة.

"عشماوى ينتظر".. 3 تهم تقرب المتهمين بقتل فتاة المعادى من الإعدام "عشماوى ينتظر".. 3 تهم تقرب المتهمين بقتل فتاة المعادى من الإعدام بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بإحالة المتهم الأول والثانى فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة، لفضيلة مفتى الجمهورية لنظر إعدامهم من عدمه، ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية أبرز الاتهامات التى قربت المتهمين من الإعدام.

الصحة: تصنيع لقاحات كورونا محليا ضمن خطة الدولة لمواجهة الفيروس

قالت وزارة الصحة والسكان إن ضمن خطة الوزارة لمواجة كورونا بدء خط إنتاج جديد في تصنيع اللقاحات المتعلقة بكورونا بعد ثبوت فاعليته ، وتابعت : "نتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة سينوفاك للتصنيع فور ظهور النتائج النهائية للقاح الصينى".

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تم تطوير ورفع كفاءة كل من مستشفيات الحميات والصدر، وتطوير شبكة الغازات وتوفير الأجهزة الطبية بالمستشفيات، بخلاف استمرار العمل بالبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

الحكومة تنفى وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبا للموجة الثانية من كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لوقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، مُوضحةً استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة بكامل طاقتها، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لحماية المرضى وفصلهم عن المصابين بالفيروس، مُشددةً على الدور الحيوي لتلك المبادرات في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

5 أمور تحدث لأول مرة بنهائى دورى الأبطال.. قمة بين قطبى الكرة المصرية.. أول نهائى لباتشيكوم الأبيض.. 25 لاعبا سنة أولى أفريقيا.. استاد القاهرة يستضيف العرس القارى لأول مرة منذ 13عاما.. مباراة واحدة لتحديد البطل

مع دقات التاسعة مساء الجمعة، تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى وأفريقيا، صوب استاد القاهرة الدولى، لمتابعة النهائى الأكثر تشويقاً بين الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية، وأعرق الأندية العربية والأفريقية، فى مباراة لا تقبل القسمة، وحسبة لا تحتمل الخطأ والفريق الأوفر حظاً سيكون على موعد مع تدوين تاريخ جديد فى القارة السمراء بعد غياب طويل لبولة دورى أبطال أفريقيا عن الفرق المصرية، بعدما عاندت الأهلى والزمالك فى ثلاث نهائيات سابقة.

شرطة سويسرا: منفذة هجوم لوجانو فى علاقة غرامية مع إرهابى بسوريا

أعلنت الشرطة الاتحادية السويسرية، أن المرأة التي هاجمت الثلاثاء بسكين متجراً فى لوجانو، وأصابت شخصين بجروح، كانت قد أودعت سابقاً مستشفى للطب النفسى بعد محاولتها الفرار للانضمام إلى تنظيم إرهابى فى سوريا.

وقالت الشرطة، إن منفذة الهجوم التي تبلغ 28 عاما وأصابت امرأة بجروح خطيرة وأخرى بدرجة أقل فى متجر فى المدينة الواقعة فى جنوب سويسرا، كانت "وقعت بغرام" مقاتل إرهابى فى سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى عام 2017.

المفتى قبل نهائى أفريقيا: التعصب خلق شيطانى وقد يستغله البعض لتهديد أمن الوطن

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن الإسلام حث على ممارسة الرياضة وبناء الجسد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان": «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ».

وأضاف في بيان له، أن ممارسة الرياضية تهذب الأخلاق وتدعو إلى التسامح وعدم العصبية، وهو ما حث عليه الإسلام من حسن الخلق وعدم التعصب، وجعل الفيصل بين الناس والشعوب الأخلاق والتقوى، يقول تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى".

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، ليبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها، وذلك بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1814 دولار مقارنة بـ 1805 دولار حتي صياغة التقرير.

ثانى أيام موجة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من استمرار الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى.. تمتد متوسطة إلى القاهرة الكبرى.. وتخف غدا على العاصمة.. والأجواء تتحسن السبت المقبل

لازالت تشهد البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تستمر فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى وتمتد متوسطة للقاهرة الكبرى .

طقس اليوم الخميس واستمرار التقلبات

ويشهد اليوم الخميس طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء كما تكون الرياح نشطة، ويسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .

رسميا.. الإدارية العليا تنتهى من الفصل فى طعون الانتخابات غدا

تنتهى المدة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الطعن على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الجمعة فى جلسة خاصة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى الجدول الزمنى لانتخابات برلمان 2020 مدة 10 أيام للفصل فى طعون نتيجة المرحلة الثانية لها والتى بدأت اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي"الإسكان المتميز" بالعاشر من رمضان ٦ ديسمبر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد 6/12/2020، وحتى يوم الأربعاء 27/1/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالحيين (18 و 20) بمدينة العاشر من رمضان.

غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 إلى السبت 28 نوفمبر 2020.

دراسة أمريكية تكشف إمكانية انتقال فيروس كورونا من خلال عزف الموسيقى

كشفت دراسة أمريكية من جامعة كولورادو بولدر فى الولايات المتحدة، نشرها موقع "The healthsite"، عن كيفية انتشار عدوى فيروس كورونا أثناء عزف الموسيقى، حيث وجدت التجارب المصممة لقياس انبعاث الهباء الجوى من العازفين فى غرف التمرين المغلقة للتدريب على العزف، فإن منع انتشار المرض سيصبح أكثر صعوبة من أى وقت مضى، حيث تتطاير جزيئاته وتعلق فى الهواء ما يتسبب فى انتشار العدوى.

انتصار السيسى فى حلقة خاصة مع إسعاد يونس على dmc الليلة.. فيديو

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، اليوم الخميس، فى لقاء خاص على قناة dmc، السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت الإعلامية إسعاد يونس فى برومو الحلقة الذى أذاعته القناة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".

أعلنت دولة الأرجنتين تنظيم جنازة رسمية لوداع النجم دييجو أرماندو مارادونا أسطورة المنتخب الأرجنتينى ونادى نابولى الإيطالى، بناءً على طلب الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز، وسيستضيف الحدث مبنى الحكومة كاسا روسادا فى العاصمة بيونس آيرس، وسيتم السماح لجميع أفراد الشعب بالحضور لوداع أعظم لاعب فى تاريخ راقصى التانجو.

سائح ألمانى يصمم مجسما لمدينتى الأقصر وأسوان ويهديه للمكتب الثقافى المصرى

أهدي سائح ألماني مولع بالحضارة المصرية المكتب الثقافي بالسفارة المصرية ببرلين نموذج مجسم ضخم لمدينتي الأقصر وأسوان وقطار يجوب في المدينة، حيث يظهر في (النموذج) المجسم معبد أبوسمبل ومعبد الكرنك ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت وبحيره ناصر.