الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية اليوم: غزيرة ورعدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 إلى السبت 28 نوفمبر 2020 :
وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة الأمطار اليوم بمختلف محافظات الجمهورية كما يلى :
- اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من ( الأسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد العريش - رفح ) .
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم ) .
الوجه البحري ومدن القناة : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس ) .
القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى
و يشهد اليوم الخميس ، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ، لطيف على السواحل الشرقية ، والرياح نشطة ، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .
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