الكهرباء: 105 ملايين جنيه لتطوير شبكات التوزيع في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح الأعطال الطارئة في جميع المناطق، وضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي استثمارات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 بمحافظات (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد) بلغ 105 ملايين جنيه.

وقالت الوزارة، إن الخطة شملت تطوير وتحسين أداء شبكات التوزيع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا) بنطاق عمل الشركة حيث يبلغ عدد المشتركين حوالي 4 ملايين مشترك منهم 1.3 مليون مشترك بعداد مسبوق الدفع، كما تم الانتهاء من تركيب 50 محولا ومد كابلات جهد متوسط بطول 55 كم، وإنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بطول 140 كم، و46 عمود جهد متوسط، وإنشاء خطوط جهد منخفض بطول 25 كم، و72 عمود جهد منخفض.

وأشارت إلى أنه تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط بطول مسار 6 كم وعدد 37 عمود جهد متوسط، وتم إحلال عدد 70 عمود جهد منخفض، وتم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وحول المشروعات ملك الغير، تم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات القومية بالمحافظات نطاق عمل الشركة بإجمالي مبلغ حوالي 400 مليون جنيه الانتهاء من مشروع توصيل التيار الكهربائي لمزرعة الإنتاج الحيواني بقدرة 5 م.ف.ا، وتنفيذ 80% من مشروع تطوير طريق القاهرة / أسيوط الغربي، كما تم الانتهاء من تنفيذ 70% من مشروع محطة صرف صحي ورفع ومعالجة بدمشقين بقدرة 2.8م.ف.ا، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 65% من مشروع الإسكان الاجتماعي بهوارة عدد (75) عمارة سكنية بدمشقين بنطاق محافظة الفيوم.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء أيضا من تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربائي لمحطتي صرف صحي دشلوط والتلت بمحافظة بني سويف، والانتهاء من تنفيذ 80% من مشروع توصيل التيار الكهربائي لمحطة صرف صحي الزاوية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 70% من توصيل التيار الكهربائي لمحطة صرف صحى شطب (3،2،1) نطاق محافظة أسيوط ، والانتهاء من توصيل التغذية الكهربائية البديلة لمحطة رفع البرجاية ومحطة معالجة صرف البرجايه بمحافظة المنيا، والانتهاء من تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية بالمجمع الصناعي ببني سويف.

كما تم تفعيل برنامج القراءة الموحد في جميع الإدارات تجارية لتقليل الأخطاء البشرية وإحضار قراءات سليمة والتقليل من شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية فقد تم خلال الربع الأول للعام المالى 2020/2021 تحرير حوالي 58 ألف محضر سرقة تيار باجمالى مبلغ يصل إلى حوالى 90 ألف جنيه من خلال لجان الضبطية القضائية، كما تم تحرير 200 ألف محضر سرقة تيار بمبلغ يصل إلى حوالى 150 مليون جنيه بمعرفة شرطة الكهرباء.