محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة. وأمهلت وزارة الداخلية قائدي المركبات مهلة تنتهى في 31 ديسمبر 2020 لتركيب المصلق، وكذا استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط ) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، وأرقام )، دون الانتظار موعد الفحص أو الترخيص وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتيسيراً على المواطنين يستمر العمل بواحدة المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط وحتى انتهاء المهلة. و تم توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة في المهلة المحددة . تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية .

كانت هذه تفاصيل خبر قبل انتهاء المهلة.. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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