شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: انتهاء سحب تجمعات المياه بـ«الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهاء سحب تجمعات المياه بجميع المناطق بمحافظات الاسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية، واستمرار فرق المتابعة الميدانية في التحرك بمناطق تجمعات المياه أمس ومتابعة بلاغات الخط الساخن، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة لمساعدة الأجهزة المحلية في التعامل مع مياه الأمطار، سواء بالمعدات أو الأفراد.
واجتمع اليوم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور أحمد معوض، مع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وقيادات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لمناقشة الحلول العاجلة للمناطق الساخنة.
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