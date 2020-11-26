شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إصدار 395 ترخيصًا تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية على مدار الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي ما تم إصداره من تراخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية على مدار الأسبوع الماضي، بلغت حوالي 395 ترخيصًا، ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن ذلك يأتي في ضوء تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على المربين، في سبيل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في مصر، لافتًا إلى أن تلك التراخيص تم إصدارها بعد التأكد من الإلتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف «سليمان»، أنه تم خلال ذات الفترة أيضًا الموافقة على تسجيل 101 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منهم 80 محلية، و21 مستورده، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إصدار 3 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي، كذلك تم الموافقة على تصدير 10 آلاف بيضة تفريخ إلى سلطنة عمان من خلال اعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية أنه تم أيضًا تنظيم 8 ندوات توعوية وإرشادية في محافظات: بورسعيد، القليوبية، المنوفية، الفيوم، الشرقية، أسوان، البحيرة، والإسكندرية لدراسة ومناقشة كل الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، والتي تشمل: المشروع القومى للبتلو- المشروع القومل لمراكز تجميع الألبان- توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لمزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق.

وأضاف أنه تم خلال الأسبوع الماضي، الإشراف على إعدام كمية 4500 لتر إضافات اعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة كل الجهات المختصة، كما تم تقنين الإجراءات ومداهمة أحد مصانع الاعلاف والتي تعمل بدون ترخيص، في محافظة الدقهلية والتحفظ على كل الخامات والأعلاف المضبوطة في المخازن، واتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف ومديرية الزراعة.