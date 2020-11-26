شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 734 حكما قضائيا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان من تنفيذ 734 حكما قضائيا ما بين أحكام بالحبس وغرامات. وأشارت المديرية، في بيان، إلى أنه تم تنفيذ (136) حكم حبس جزئي و(28) حكم حبس مستأنف و(396) أحكام غرامات و(180) أحكام مخالفات. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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