شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال تأهيل وتبطين ترعة المكاسر في بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تأهيل وتبطين ترعة المكاسر بطول ١٢ كيلو متر وبتكلفة ٣٧ مليون جنيها، بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل بمركز ومدينة بلبيس. وأشار المحافظ إلي أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية. ومن جانبه، قام المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالمرور الميداني للاطمئنان علي نسب تنفيذ اعمال إعادة تأهيل و تبطين ترعه المكاسر ، بطول ١٢ كيلو متر وبتكلفه ٣٧ مليون جنيها، بنطاق الوحدة المحليه بالزوامل مؤكدا التنسيق الدائم مع الجهات المعنيه لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً امام استكمال الأعمال بالمشروع ،حتى يتم الإنتهاء منه وتسليمه لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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