شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يعلن استلام المخطط الاستراتيجي العام لمدن الطود وإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر استلام المخطط الإستراتيجي العام لكل من مدن إسنا والطود، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين محافظة الأقصر، والهيئة العامة للتخطيط العمراني .

وأكد محافظ الأقصر على أهمية المخططات الإستراتيجية كحجر أساس للتنمية العمرانية، ومكون رئيسي لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، وكذلك القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة .

ومن جانبه اوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، أنه باستلام المخطط الإستراتيجي العام لمدن إسنا والطود تكون قد اكتملت المخططات الإستراتيجية العامة لكافة مدن المحافظة وبداية جديدة للتنظيم العمراني وتنفيذ الخطط التنموية المختلفة .