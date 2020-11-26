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شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين روتاري مصر و«الأورمان» و«القابضة للمياه» لتطوير القري الأكثر اجتياجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توقع جمعية الأورمان بروتوكول تعاون مع روتارى مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، السبت المقبل، لتطوير ٤٥ منزلا وتوصيل مياه للمنازل لعدد ١٥٦ منزل بالاحرار والقري المجاوره بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروعات تنموية وغيرها من احتياجات القرى.
يحضر اللقاء كلًا من روتاى مصر مثمثلًا فى اسامه الاحمر محافظ المنطقة الروتارية 2451 ، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي برئاسه المهندس ممدوح رسلان، و جمعيه الاورمان برئاسه المهندس حسام القباني رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان وبحضور دكتور جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية وعلا النوري رئس لجنه خدمه المجتمع بروتاوري مصر.
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