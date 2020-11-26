شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 3879 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية ، عن ضبط 3879 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2097 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 94 مخالفة السير بدون تراخيص، 5 دراجات نارية مخالفة، 10 مخالفات شروط التراخيص، 19 مخالفة موقف عشوائى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.