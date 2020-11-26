شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك بأبو قرقاص يترأس ندوة روحية للشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص و ملوى و دير مواس، بالشباب في كنيسة ملوى في إطار " أسبوع الصلاة من أجل الدعوات"، التي أطلقها الكنيسة هذا الأسبوع لدعوة الرعية للكنيسة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان اليوم، ألقى الأنبا بشارة كلمة فى اللقاء، الذى تم عقدة أمس تحت شعار "ارفع رأسك فوق أنت مدعو"، مشيرا إلى أن الدعوة تنبت من القلب لذلك تتطلب انتباها و تركيزا، وإن كانت مسرات العالم أو همومه تجذبنا إلى اسفل فنعمة الله تجذبنا للأعلى والأعمق، لذلك فنعمة اكتشاف الدعوة يتطلب التفات دائم نحو الله .

وقد أطلقت الكنيسة الكاثوليكية، أسبوع الصلاة من أجل الدعوات، ويتم خلاله تكريس جميع القداسات خلال الفترة من الحادي والعشرين، وحتى الثامن والعشرين نوفمبر، على نية الدعوات، و تكريس عظة يوم الأحد الماضي، حول موضوع الدعوة، وتكريس لقاء التربية الدينية يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر، في كل المراحل حول موضوع الدعوة، بالإضافة إلى مشاركة أمناء الخدمة على كافة كنائسنا ببعض الوسائل المساعدة، لإعداد اللقاء على مجموعة التعليم المسيحي .