الرى تنظم زيارة لمزرعة 96 فدانا بالنوبارية تعتمد نظام الشبكات الحديثة بالتنقيط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى ندوة للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه وتشجيع الرى الحديث فى النوبارية بحضور الدكتورة أيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى والإدارة العامة للتوجيه المائى بغرب الدلتا وفريق عمل النوبارية. وتمت زيارة صاحب مزرعة 96 فدان تروى بشبكات الرى الحديث بالتنقيط بمختلف المزروعات والذى حاز على المركز الثانى فى المسابقة القومية للترشيد ( حافظ عليها.. تلاقيها) للعام الثالث بحضور فريق عمل مشروع EU Water star الممول من الاتحاد الأوروبى، والمزارعين أعضاء روابط مستخدمى المياه بالمنطقة. أكدت رئيس قطاع التخطيط على أهمية ترشيد استهلاك المياه فى ظل التحديات ندرة المياه التي تواجهها الدولة، وضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات كأحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة. يشار إلى أن المسابقة القومية لترشيد استهلاك المياه تقام تحت رعاية قطاع التخطيط بوزارة الرى من خلال مشروع الاتحاد الأوروبى لدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه EU Water STARS، وتهدف إلى تعزيز الوعى بندرة المياه وتشجيع المارسات الجيدة فى إستخدام وسائل الرى الحديث لترشيد إستهلاك المياه. الجدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع (EU-WATERSTARS) بهدف مساعدة الحكومة المصرية، ولاسيما وزارة الموارد المائية والرى فى جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر 2030 وللمساعدة فى تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية NWRP 2037. وخصص الاتحاد الأوروبى منحة قدرها 4.2 مليون يورو، التى سوف تتناول خلال فترة 30 شهرا 5 مجالات، المساهمة فى تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية و تحديث إطار إدارة المياه، و تنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، و وضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، وإعداد الدراسات الفنية المتكاملة.

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