جهاز ‎تنمية التجارة الداخلية: نستهدف إتاحة خدمات السجل التجارى لمحل إقامة طالبى الخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم تصميم مكتب السجل التجارى النموذجى بالسويس وفقا لأحدث التكنولوجيا ويضم 22 شباكا لاستقبال العملاء وتخصيص ساحة انتظار داخل المكتب لانتظار العملاء ، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات الخاصة بالسجل التجارى.

‎وأكد "عشماوى" تفعيل 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حاليا وهم خدمات " الاستدلال ، والاستعلام ، وعدم الالتباس ، ومسخرج رسمى " ، فى إطار تيسير الحصول على الخدمات ، كما أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021 ، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيا ، لافتا الى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل 2.2 مليون معاملة سنويا، كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى لمحل إقامة طالبى الخدمة ، فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

‎جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس ، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس ، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات ميكنة ومتميزة.