رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات انضمام 18 عضوا جديدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات خدمة التثبيت – انضمام - لـ18 عضوا جديداً بالكنيسة الأسقفية، من أعضاء كنيسة القديس بولس بعزبة النخل، من أعمار مختلفة بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. وذكرت الكنيسة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المطران منير حنا اختتم خدمة التثبيت بالصلاة من أجل الأعضاء الجُدد أن يمنحهم الله نعمة الروح القدس ويثبتهم فى حياة الإيمان ، شارك في صلاة التثبيت القس رضا بشرى راعى كنيسة القديس بولس بعزبة النخل والقس ديفيد عزيز وبعض أعضاء الكنيسة. وخدمة وصلاة التثبيت هو إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية. يذكر أن، إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم، وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والى مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

جانب من صلوات الانضمام الجديدة (2)



جانب من صلوات الانضمام الجديدة (1)



جانب من صلوات الانضمام الجديدة (2)



جانب من صلوات الانضمام الجديدة (3)

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